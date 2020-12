Le discours d'adieu de Jean-Pierre Pernaut

Pour son dernier JT, Jean-Pierre Pernaut a préparé un petit discours pour dire au revoir aux téléspectateurs et à l'équipe. "Après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts", a-t-il annoncé. Avant d'ajouter que "c'est un honneur d'avoir pu traverser la petite et la grande histoire du monde grâce à vous et votre fidélité". Il se dit fier d'avoir fait entendre et montrer toutes les richesses de nos régions jusque dans les plus petits villages. Il a également tenu à remercier ses trois patrons : Patrick Le Lay, Nonce Paolini et Gilles Pelisson d'avoir laissé cette liberté et cette indépendance qui lui ont permis d'exercer son métier. Un grand merci également à tous les correspondants dans les régions, les journalistes, les techniciens, les assistants qui l'ont entouré avec beaucoup de talents pour construire un journal du 13 Heures. Suivez l'intégralité de son discours en images.