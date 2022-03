Le Dorat, un village défiguré par des éoliennes

Elles sont installées depuis un an et demi et culminent à près de 150 mètres de hauteur. Ces six éoliennes impressionnantes posent un problème de visibilité depuis la ville du Dorat, à quelques kilomètres. Dans une route de la ville, on les distingue, surtout lorsque le ciel est bleu, juste à côté de la collégiale. Ce dernier est un joyau du XIIe siècle, parmi les premiers monuments classés dans l’Hexagone. Et pour la nouvelle équipe municipale, pourtant favorable à l’éolien, il y a eu tromperie, car le projet devait protéger le site. L’exploitant, basé en Alsace, parle au contraire d’un travail exemplaire, mené dans la concertation, depuis une quinzaine d’années. Pour les habitants, le résultat ne semble pas à la hauteur. Le maire a décidé de porter plainte, pour escroquerie, auprès du procureur de la République de Limoges. C’est une procédure entamée, alors qu’un nouveau parc éolien doit voir le jour, à quelques kilomètres au sud. Le nord de la Haute-Vienne est un secteur où le nombre d’éoliennes pourrait passer d’une trentaine à 80, d’ici quelques années. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre