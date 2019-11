Le Dragon de Calais est arrivé à bon port

Une grande fête a été organisée à Calais pour souhaiter la bienvenue à la nouvelle mascotte de la ville, un énorme dragon. Faisant près de dix mètres de haut, le Dragon de Calais a été construit par la compagnie La Machine de Nantes, avec un budget de 27 millions d'euros. Manipulée par 17 techniciens, la créature crache du feu et donne l'impression d'être vivante. Dès le 17 décembre 2019, habitants et touristes pourront visiter une partie de la ville de Calais à dos de dragon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.