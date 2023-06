Le drakkar en papier va-t-il prendre l'eau ?

L'idée nous laissait perplexes, et nous donnait en même temps très envie d'être sur place. Cyrille Bresson rêvait de construire un drakkar en papier journal. Et il l'assure, il pourra naviguer. Nous verrons si oui ou non son bateau flotte. C'est un projet fou, débuté il y a plusieurs mois. D'abord, le squelette. En janvier dernier, Cyrille et son équipe entamaient la découpe du travers du bateau. Autour de lui, des amis, des voisins et des curieux, qui ont décidé de lui donner un coup de main. Certains l'admettent, ils ont des doutes, mais sont portés par l'enthousiasme de Cyrille. Cyrille est ingénieur papetier. Il en est convaincu, ses multiples couches de papier journal vont tenir. Pour les coller, il prépare une curieuse pâte à crêpes, de la farine mélangée à de l'eau bouillante. Le drakkar fait dix mètres de long, deux mètres de large, et devra flotter avec une quarantaine de personnes à bord. Cyrille est porté par cette cohésion spontanée autour de ce pari fou. En quelques mois, le bateau et le rêve prennent forme. Le drakkar en papier n'ira pas plus loin, il commence déjà à prendre l'eau. Pour ce papetier, ça n'a pas d'importance. Son rêve était éphémère, mais il a procuré de la joie collective. C'est là sa plus grande réussite. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel