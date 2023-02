Le dromadaire nettoyeur de plages

Détrompez-vous, nous ne sommes pas en plein désert, mais sur une plage landaise. Et forcément, quand un dromadaire débarque sur le sable, cela surprend un peu. La star du jour s'appelle Dino, un croisement entre un dromadaire et un chameau. Mais l'animal n'est pas venu faire de la figuration. Il va aider une trentaine de bénévoles à nettoyer la plage. Pendant que Dino porte les déchets, Cécile et Margaux scrutent le moindre grain de sable : "Comme il y a le dromadaire, on a plus envie de ramasser les déchets", lancent-elles. Avec ses 900 kilos, ce dromadaire est le compagnon idéal. "Avec ces animaux, on peut marcher longtemps. Il peut porter une grosse quantité de déchets", explique Franck Doens, éco-chamelier. Mais Dino n'est pas le premier camélidé landais. Il y a 200 ans, des dromadaires ont nettoyé ces dunes sauvages, surnommées à l'époque "le petit Sahara". Aujourd'hui, Dino et son chamelier bénévoles attirent des dizaines de curieux tous les mois. Ces milliers de déchets seront triés, puis recyclés. Quant à Dino, il peut enfin rejoindre son copain Mario. Si vous passez dans les Landes, vous croiserez peut-être la route de ces deux dromadaires. TF1 | Reportage V. David, J. Dubois