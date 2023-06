Le fabuleux destin de la Saline Royale

Une architecture monumentale, reconnaissable à ses colonnes rondes et carrées à la fois. C'est le chef d'œuvre de Claude-Nicolas Ledoux, au service de Sa majesté Louis XV. Onze bâtiments dédiés à la production de sel, construits dans un arc de cercle parfait. Bordée de jardins ouvriers, la Saline Royale est devenue un lieu de promenade. Douze carrés, jardinés selon le précepte du paysagiste, Gilles Clément, qui aime laisser la nature en mouvement. Au départ, seuls des cheveux d'ange se mêlaient aux rosiers. En quelques années, des œillets de Damas sont venus leur tenir compagnie, ainsi que des dizaines d'autres plantes, qui ont tous choisi d'être là. À chaque arrêt, son paysage. Dans une ronde de peupliers, on vient chercher la fraîcheur qu'aiment tant les mousses et les fougères. Beaucoup d'habitués dans ces jardins prennent ici leur quartier d'été. C'est l'occasion de découvrir le fonctionnement de cette ancienne manufacture. Jusqu'à la fin du XIXème siècle, on a produit dans ces ateliers du sel, extraits d'une source naturelle, située à treize kilomètres d'Arc-et-Senans. De l'eau, acheminée à travers un pipeline en bois. Préparer l'avenir tout en mettant en valeur la richesse du passé, c'est le credo de la Saline Royale, qui accueille 130 000 visiteurs chaque année. TF1 | Reportage C. Auberger, O. Stammbach