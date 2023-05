Le fabuleux destin de Totor

On le croise partout, au soleil, à la plage, sur son vélo ou encore à la gare. Mais qui est donc ce drôle d'animal ? Totor n'a rien du pauvre chien errant. C'est une œuvre d'art. À Nice, la capitale sympathie de ce gentil toutou se mesure à tous les coins de rue. Une mascotte née dans la tête d'un artiste niçois. Totor, c'était le Jack Russell de sa maman. En quelques coups de crayon, il va lui donner des attitudes humaines. Et puis, Totor a grandi. Il s'est multiplié, s'est mis à jouer au golf, à penser, il a même passé le permis de conduire. Rien de conceptuel, juste de l'art accessible à tous. Ce petit chien de polyester qui vit la plupart du temps dans la rue a régulièrement droit à un toilettage un peu particulier chez les carrossiers. C'est ici que les sculptures sont peintes, puis vernies. Totor est bichonné, il doit avoir les poils qui brillent. Si sa notoriété n'est plus à faire à Nice, il se murmure que Totor pourrait se lancer bientôt dans le cinéma. C'est vrai qu'il a déjà tout du super-héros. TF1 | Reportage V. Capus, C. Guérard, D. Guido