Le fabuleux destin des "Sisters"

Des petites filles complètement absorbées, des parents contraints de patienter jusqu’à deux heures. Voici à quoi ressemble une banale journée dédicace pour William Maury, dessinateur de la BD "Les Sisters". Marine et Wendy, ce sont ses héroïnes. Deux sœurs complices, mais qui ont du mal à s’entendre. C’est la clé du succès. L'œuvre, c’est sept millions d’exemplaires vendus. La série la plus prêtée en bibliothèque et surtout un produit local, ici en Aveyron. Wendy et Marine, ce sont les filles du dessinateur. Sur ces planches, elles sont représentées enfants. Désormais, Marine, la cadette, a 22 ans. William dessine ses filles depuis qu’elles sont toutes petites. En 2006, il publie leurs aventures sur un blog, puis réussit à être édité. C'est une fierté pour celui qui n’a jamais mis un pied en école de dessin. Actuellement, "Les Sisters" se chamaillent en croate, en chinois, et même à la télévision. On n'aura peut-être jamais vu un papa aussi fier des bêtises de ses filles. TF1 | Reportage D. Stibon, F. Mignard