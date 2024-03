Le fabuleux destin du balai de paille

Le geste est identique, l'objet, intemporel. Peu importe le lieu, les époques ou les utilisateurs, le balai résiste au temps. Les mœurs, elles, ont changé. Mais savez-vous où cet ustensile de paille est-il encore confectionné ? Dans le Tarn-et-Garonne, à Grisolles, petite ville de 4 000 habitants. Jean-Marc est le gardien de ce savoir-faire. Il faut tout d'abord assembler le paillon, la colonne vertébrale du balai. Tiré, serré, l'objet est ensuite paré des plus belles pailles de sorgho, une céréale cultivée localement à l'époque. Le balai tournoie, prend sa forme arrondie au rythme des machines. Celle-ci date de 1897. Ce matin-là, la machine à coudre tourne au ralenti. Un dernier coup de peinture et la magie opère. Grisolles est la capitale mondiale du balai. La matière première, le sorgho, est cultivé le long de la Garonne, voilà pourquoi le balai de paille s'est développé ici. L'activité s'est intensifiée au XIXe siècle, avec une soixantaine d'ateliers et 400 employés. Chaque entreprise rivalisait d'imagination pour nommer son balai : Le Champion, Le Sans Pareil, Le Meilleur... TF1 | Reportage P. Mislanghe, J.M. Lucas