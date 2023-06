Les premiers pneus sans air testés sur des véhicules de La Poste

C'est une camionnette de La Poste très spéciale. Regardez bien ses pneus, sur le parking de ce supermarché, ils ne laissent personne indifférent : "je n'ai jamais vu des roues comme ça" ; "ça me surprend un peu". Le pneu sans air de Michelin est installé pour la première fois sur trois véhicules de La Poste. Albert, le postier, va bientôt pouvoir ranger son compresseur pour vérifier la pression des pneus. Au volant, première impression : "c'est une sensation qui est tout à fait bizarre". Le pneu adhère sur les pavés et se tord par exemple sur cette bordure de trottoir. Le secret est dans ces lamelles en fibre de verre qui remplacent l'air des pneus traditionnels. Ils sont fabriqués ici à Clermont-Ferrand, dans l'usine Michelin. Ils ont été testés sur l'eau ou à pleine vitesse. C'est une nouveauté mondiale et en quelque sorte, les postiers vont servir de cobaye. Vous vous demandez sûrement combien coûte ce pneu. Il va falloir attendre avant de connaître son prix. Il est pour l'instant expérimental. Il ne sera pas commercialisé avant 2030. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman