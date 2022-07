Le facteur peut aussi vous livrer vos médicaments

La tournée de Francis commence ce vendredi matin par un petit détour à la pharmacie. Dans ses mains, une enveloppe rouge hermétique qui contient une ordonnance. Tous les médicaments sont placés dans une pochette scellée pour garantir le secret médical. En moins de cinq minutes, tout est prêt. "Il ne faut pas que ce soit des médicaments avec des conditions de conservation particulières. Là, dans le cas de notre patient, c'est son traitement habituel par comprimé. Ça ne pose aucun problème", explique Joëlle Pagani, pharmacienne à Bernay (Eure). La tournée commence d'abord par la distribution du courrier. Quelques boîtes aux lettres plus loin, Francis arrive à l'adresse de livraison de médicament. Mr Lacoudre l'attend avec impatience. A 89 ans, il ne peut plus prendre sa voiture pour aller en ville. Il a donc besoin de ce service à domicile, même s'il est facturé 5,40 euros par la poste. "Ça n'a pas de prix puisque ça serait très difficile de pouvoir survivre. Ça aide énormément", a-t-il affirmé. Pour passer commande, il faut se rendre sur l'application "Mes médicaments chez moi". Andréa Lassene à 78 ans. Une fois par mois, elle s'installe devant sa tablette et en quelques clics elle transmet sa demande. Un service apprécié aussi par les facteurs. Dans les campagnes, de plus en plus de personnes fragiles vivent isolées. Depuis le début de l'année, la poste de Bernay a enregistré 50 commandes. Un service de proximité qui permet de renforcer le lien social dans les campagnes. TF1 | Reportage L. Romanens, O. Cresta, G. Jongis