Le facteur rend de nouveaux services

Parmi les missions les plus étonnantes de Charlène Pivot, une factrice, la livraison de fleurs. Il reste à deviner l'identité de l'expéditeur. "C'est mieux que les factures", se réjouit une cliente. La Poste distribue trois fois moins de courriers qu'il y a dix ans. Charlène livre de plus en plus de colis et en récupère directement dans les boîtes aux lettres pour faciliter l'expédition. "Plutôt que la personne prenne sa voiture exprès à la Poste pour un colis, nous, on passe dans la rue et on récupère son colis", explique Charlène. Une factrice aux multiples casquettes, dont le rôle est apprécié. "Pour nous les facteurs, ils font un peu partie de la famille", lance un habitant. Le métier évolue et comprend désormais des services aux personnes âgées. Une fois par semaine, Charlène passe voir Michel, qui vit seul. Un quart d'heure d'échanges pour savoir comment il va. Santé, moral, besoins particuliers ... c'est plus qu'une discussion informelle. Toutes les informations reçues seront transmises à la famille de Michel. Facturé 22 euros par mois, ce service s'appuie sur la confiance que Michel accorde à sa factrice. TF1 | Reportage C. Madronet, R. Schély