Le fameux timbre rouge bientôt abandonné par La Poste ?

Le timbre rouge est le plus connu des timbres français. Depuis presque toujours, il était à l’effigie de Marianne. Le timbre est né dans l'Hexagone en 1840. A l'époque, il n'y en avait que deux, à l'effigie de la déesse de l’agriculture Ceres. Le noir permettait d'envoyer les lettres simples, le rouge, à un franc, permettait d'envoyer des courriers plus lourds. Pendant la Première Guerre mondiale, un nouveau timbre est créé par solidarité avec la Croix-Rouge. Pour chaque timbre acheté, cinq centimes iront aux blessés de guerre de La Poste. La Seconde Guerre mondiale marque l'apparition de Marianne sur la célèbre vignette, "l'emblème de la France libre". Ce n'est que 25 ans plus tard, en 1969, que le timbre rouge prend la fonction qu'on lui connaît de nos jours : un timbre prioritaire pour envoyer des lettres plus vite. S'il est aujourd'hui menacé de disparition, c'est justement parce que cet envoi prioritaire est jugé obsolète par La Poste. Les Français n'envoient presque plus de courriers urgents, soit cinq par an d'après La Poste.