Le fascinant requin-marteau de l'Aquarium

Certains regards ne trompent pas. Face à l'infiniment petit, face à l'étrange ou au plus impressionnant des trésors de l'océan, il est difficile de ne pas être fasciné. L'aquarium de Biarritz compte 580 espèces de poissons et animaux marins. Pour s'en occuper, huit soigneurs et techniciens s'affairent en public, mais surtout en coulisses. L'aquarium de Biarritz est aussi un centre de soins et d'études pour les espèces menacées, l'un des deux seuls en Europe, par exemple, a possédé un requin-marteau. L'une des spécificités de cet aquarium, c'est d'investir dans des programmes d'élevage en interne. On y fait notamment pousser des coraux. La reproduction des méduses est aussi faite en laboratoire afin de préserver le milieu naturel. Elles sont à la fois fragiles et captivantes. La zone d'exposition dédiée aux méduses a d'ailleurs été agrandie. Un pari pour la directrice de l'aquarium. L'aquarium comme une immense vitrine éducative. Après Monaco, Biarritz est le deuxième plus vieil aquarium de l'Hexagone. Cela fait 90 ans qu'on y sensibilise le public à l'océanographie. TF1 | Reportage H. Villatte, C. Brousseau