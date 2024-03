Nouvelle éruption en Islande : le fascinant spectacle des coulées de lave

Même à plusieurs centaines de mètres, son grondement inquiète la population. Vue du ciel, la lave incandescente s’écoule toujours de la faille volcanique, plus lentement depuis 24 heures, mais elle gagne néanmoins du terrain. Ce lundi matin, les policiers scrutent les dernières percées du magma. Mètre après mètre, il grignote la lande et traverse les routes. Depuis samedi et le début de l’éruption, l’état d’urgence a été décrété. La lave menace toujours Grindavik. En dépit de digue, la commune de 4 000 habitants a de nouveau été évacuée. Cette éruption est la quatrième en trois mois, mais aussi la plus importante avec une fissure de près de trois kilomètres. Tous les regards se portent désormais sur une centrale géothermique. Si la lave s’attaquait à ses canalisations, 30 000 personnes pourraient être privées d’électricité et d’eau. TF1 | Reportage H. Dreyfus