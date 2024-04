Désinformation : le faux site de l'armée qui incite à s'engager en Ukraine

Ils ont même réalisé une fausse publicité de recrutement, jamais diffusée à la télé et commentée avec un sacré accent. Le faux spot renvoie à la fin vers le site " Sengager-Ukraine.fr". Sa page d'accueil, copiée sur le vrai site de recrutement de l'armée française, reprend le même bandeau et la légende en gros caractères. Le site propose de s'inscrire pour aller combattre en Ukraine, alors que la France n'y a pas déployé de soldats. Le site est truffé d'erreurs. Une page assure que les immigrés sont prioritaires, alors que la nationalité française est obligatoire pour s'engager dans l'armée. Il précise aussi qu'il faut être âgé de 18 à 48 ans. Or, l'âge limite pour s'engager est 30 ans. Le site a rapidement été dénoncé par le ministère des Armées jeudi. Il a été fermé dans la journée. Sur Internet, des fausses annonces de recrutement sont aussi apparues. Elles renvoyaient vers le faux site. Qui dirige cette opération de déstabilisation ? Le gouvernement ne répond pas officiellement, mais en interne, on assure qu'elle porte la marque d'un dispositif russe ou pro-russe. F. Litzler, F. Le Goic, T. Leroy