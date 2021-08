Le Festival de la voyance se tient à Aix-les-Bains

Une opportunité professionnelle ou le retour de l'être-aimé, qui n'a jamais rêvé de connaître son avenir. Tout est inscrit dans les cartes, à condition d'y croire. "J'ai toujours cru à la voyance en général" ; "Par curiosité voilà, pour découvrir un petit peu", lancent certaines clientes. Maeva, 20 ans, va consulter Mikaël. Il se dit médium et nous assure qu'il prédisait l'avenir dès son plus jeune âge. Il ressentait par exemple les accidents de voiture de ses proches. "Les cartes sont pour moi un support ou une organisation personnelle", affirme-t-il. Il est difficile de résister à l'envie de tenter l'expérience. Pourquoi ne pas faire mesurer son taux d'énergie ? Même si on ne sait pas bien à quoi ça correspond. Puis Dominique, elle, lit l'avenir dans les cartes. Des affirmations sur la personnalité, justes, mais plutôt vagues. Il faudra de toute manière attendre pour voir si les prédictions d'amour et de succès se réaliseront. Ni la science, ni la voyance, n'auront donc la réponse sur la fin de la crise du Covid.