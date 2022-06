Le festival des fans de Johnny Hallyday dans le Cher

Tout va bien. L'ombre du chanteur Johnny Hallyday semble omniprésente. Tous aiment le chanteur un peu, beaucoup, passionnément. Chacun a son histoire avec l'idole des jeunes et des moins jeunes. Tee-shirt, bandana, écusson... tout est là, à portée de fans. Charismatique, la star est une source d'inspiration inépuisable. A l'ombre et sur grand écran, des concerts de Johnny sont évidemment rediffusés. La magie est absolument intacte, 100% Johnny, dans le cœur et dans la peau. Pour le plaisir des yeux, une exposition a aussi été organisée avec des tenues ou encore une moto ayant appartenu au chanteur. Le manque est bel et bien là. "Il est toujours vivant parce qu'on est là" ; "C'est mon Dieu. Depuis 1964, je le suis" ; "Il n'y a que Johnny qui peut rassembler comme ça. Quand on est là, on est tous pareils", ont témoigné les passionnés. Les fans n'ont pas oublié les rêves et les mercis. Ils auront sans doute toujours l'envie d'avoir envie. TF1 | Reportage C. Frixon, C. Olive