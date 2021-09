Le festival pour les orphelins des pompiers de Talence, un rendez-vous riche en émotions

Au festival de Talence, le feu n'est qu'un simulacre pour donner aux enfants une idée de ce qu'un pompier vit au quotidien. Sang froid, courage et efficacité, un trio de qualité qui se travaille depuis le plus jeune âge. Joie des petits, mais aussi plaisir de la transmission pour les professionnels chargés d'animer cette journée. "Voir les sourires des petits, ça nous donne l'énergie pour toute la journée", lance Gaëlle Serre, sapeur-pompier. Parents et enfants sont montés pour de vrai à bord d'un des légendaires camions rouges des soldats du feu. Ils ont été invités par l'un des 900 pompiers mobilisés à l'occasion de cet étonnant festival. Les animations ne s'arrêtent pas là. Le rendez-vous est également fixé autour de la musique. L'accès privilégié est réservé aux jeunes héros du festival : les orphelins de sapeurs-pompiers récemment reconnus "pupilles de la République". Ils sont 1 500 dans le pays. Une vingtaine d'entre eux ont eu la chance ce dimanche de rencontrer la grande Véronique Sanson, quelques heures avant son concert.