Le Festival Romain à Lyon : s'amuser comme il y a 2 000 ans

Nous sommes en l'an Un après Jésus-Christ. L'empereur romain visite Lyon, ou plutôt Lugdunum. Un spectacle de gladiateurs est organisé en son honneur. Pendant tout le week-end, ce fait historique réel a été reconstitué au sein même du théâtre gallo-romain. Des costumes aux armes utilisés, on retourne tout simplement 2 000 ans en arrière. "C'est magique, ça paraît évident de faire ça à Lyon", "On est dans les ruines de ce qu'il y avait à l'époque, du coup ça met vraiment dans l'ambiance le contexte", "c'est hyper interactif, c'est une façon d'apprendre l'histoire aussi", témoignent des spectateurs. Pour sa deuxième édition, ce festival met en scène tous les divertissements de la Rome Antique: musique, cérémonie du culte impérial et bien sûr combats à pied ou à cheval. Les spectateurs ont pu assister aux entrainements des gladiateurs. Une centaine de figurants bénévoles, tous passionnés, membres d'associations dédiées à l'antiquité, répètent les mêmes gestes inlassablement. A l'époque romaine, les gladiateurs étaient l'équivalent de sportifs de haut niveau. Parfois esclave, mais pas forcément. Ils exerçaient cette activité pour gagner de l'argent, au risque de perdre la vie. TF1 | Reportage C. Buisine, S. Thizy