Le feuilleté d’escargots et de cèpes du Limousin

Derrière sa croûte bien dorée, c’est une entrée à la fois simple et savoureuse quand arrive Noël. Pour préparer la tourte aux escargots et cèpes du Limousin pour six à huit personnes, compter 250 grammes d’escargots cuits, la même proportion de cèpes, quelques blettes, de la sarriette et de la graisse de canard, puis deux pâtes feuilletées. Ici, on utilise des escargots déjà prêts et sélectionnés par Sandrine, elle-même productrice. Pour les accompagner, quelques blettes sélectionnées par son amie Régine. Il faut ajouter ensuite quelques touches de sarriette, puis trois cuillères à soupe de graisse de canard. Pour terminer la farce, il ne reste plus que les cèpes, et elle va confire pendant une dizaine de minutes au four. Il est temps de préparer les pâtes feuilletées avec une petite astuce : étaler la pâte sur du papier sulfurisé. Dernière étape, garnir le plat avec la farce confite, sans oublier de couvrir avec une deuxième pâte. La tourte passe au four environ 30 minutes à 210 °C. Le plat est également facile à réaliser pour ne pas rester longtemps en cuisine au moment des fêtes et profiter pleinement de Noël. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre