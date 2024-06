Le film d’une soirée à rebondissements

D'ordinaire, c'est le moment le plus important d'une soirée électorale : l'annonce des scores à 20 heures. Une victoire écrasante du RN et une demande de la tête de liste, celle d'organiser de nouvelles élections législatives. Or, l'annonce du chef de l’État est en fait déjà prête. Dès 19h58, une dépêche de l'AFP annonce une prise de parole surprise d'Emmanuel Macron. "Je dissous donc, ce soir, l'Assemblée nationale", annonce-t-il. C'est une onde de choc ressentie au QG de Renaissance. Les militants ont du mal à y croire. Des sympathisants de la majorité étaient dépités. Et au même moment, la réaction des militants RN à cette dissolution était plutôt festive. À 21h17, Marine Le Pen affiche sa détermination. "Nous sommes prêts à exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives", estime-t-elle. À gauche, les militants sont sonnés, mais prêts à repartir au combat. L'union, c'est la question que se posaient tous les partis de gauche dimanche soir. TF1 | Reportage N. Gandillot, A. Tranchant