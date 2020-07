Tourné dans un maison de retraite, le film "MDR" s'adapte aux règles sanitaires

Dans le monde du cinéma, les tournages ont repris. C'est le cas pour Marthe Villalonga et Kev Adams qui tournent une comédie intitulée "MDR" (Maison de retraite). Après trois mois d'arrêt, la reprise se fait dans une ambiance particulière. Le port du masque obligatoire, une des conditions sanitaires strictes mises en place, perturbe certains acteurs. Sachant que la majorité a entre 80 et 95 ans, un médecin en charge de la prise de températures a spécialement été dépêché sur le lieu du tournage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 01/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.