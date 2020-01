Le film "Une belle équipe" sort en salles

L'histoire du film "Une belle équipe" se déroule dans le Nord-Pas-de-Calais. Tous les joueurs de l'équipe de football ont été sanctionnés à cause d'une bagarre. Ils ont été remplacés par leurs femmes qui ont dû défendre leur place dans un monde très masculin. Entraînées par Kad Merad, il leur a seulement fallu deux mois pour former une équipe convaincante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. Le film "Une belle équipe" parle de football. L'histoire se déroule dans le Nord-Pas-de-Calais où tous les joueurs de l'équipe de football ont été sanctionés à cause d'une bagarre. Ils ont été remplacés par leurs femmes qui ont dû défendre leur place dans un monde très masculin. Entraînées par Kad Merad, elles ont pris deux mois pour former une équipe convaincante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.