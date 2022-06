Le Finistère a gagné 1 000 kilomètres de côtes

Voici la "majestueuse", celle dont s’enorgueillissent les Finistériens. Une côte abrupte qui s’étend désormais sur précisément 2 263 km. C’est énorme, mais cela ne surprend même pas un couple de randonneurs. "Ça paraît beaucoup, mais dès qu’on prend les GR, on se rend compte qu’il y a beaucoup de kilomètres avec tous les petits détours qu’on fait. C’est un tel régal pour les yeux", affirme la femme. Ce régal, des touristes s’en délectent, eux aussi, ce mercredi matin. La côte n’a pas changé, mais la méthode de calcul s’est affinée grâce à des mesures lasers depuis un avion. C’est aussi grâce à ses 8 500 îles ou îlots que le Finistère reste le premier département maritime de l’Hexagone. Sa côte équivaut à la distance entre Paris et Istanbul. En partance pour Ouessant, Marcel ne regrette pas sa venue. "Ça fait trois jours qu’on marche sur cette côte. C’est très jolie, par rapport à chez nous, au Pays basque", confie-t-il. Quant aux habitants, que l’on dit déjà chauvins par nature, n’en jetez plus, la coupe est pleine. Une nature encore sauvage et préservée et qui ne demande qu’à le rester. TF1 | Reportage B. Boisrobert, L. Larvor