Le flacon Abeilles de Guerlain, un impérial objet

Chez Guerlain, le flacon Abeilles se présente comme une promesse de luxe et de rêve. Il a vu le jour en 1853 à l'intention de l'impératrice Eugénie et est toujours fabriqué dans la même verrerie. Ce précieux flacon est soufflé à 450 degrés avant d'adhérer aux parois du moule. Après son refroidissement et son contrôle, il est décoré avec de l'or par Sylvie Larobe, surnommée "la reine des abeilles". Il est ensuite rempli d'une Cologne impériale avant d'être habillé par les "Dames de table".