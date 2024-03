Le fléau des camions dans nos villages

À chaque croisement, c'est une affaire de centimètres. Les habitants des Abrets-en-Dauphiné (Isère) n'osent plus compter, les camions défilent en un flux ininterrompu. Ces premiers n’en peuvent plus. Les rétroviseurs de leurs véhicules n’ont pas la vie douce ; pareil pour le rond-point refait entièrement il y a un an et demi. Les dégradations coûtent en moyenne 50 000 euros par an à la commune. S’il y a autant de poids lourds dans le village, c’est parce qu'au lieu de poursuivre l’autoroute, les camions décident de prendre la départementale pour éviter une dizaine d’euros de péage. Pour un chauffard routier, la rentabilité prime malheureusement sur les nuisances. Résultats, des balais de 38 tonnes pèsent sur l’attractivité de la commune. Les commerçants voient de plus en plus de clients se détourner du centre-ville. Plus loin, le village de Chirens (Isère) pense avoir trouvé la solution pour écarter le flux de camions : un contournement qui doit encore être validé par les services de l’État. En attendant, ces communes demandent depuis des années un arrêté préfectoral pour limiter le passage des poids lourds. Pour l’instant, en vain. TF1 | Reportage J. Guillot, B. Gereys