Le fléau des mégots de cigarettes jetés par terre

Écraser ou jeter son mégot à terre, est un geste reproduit 100 000 fois par heure par près de 90% des fumeurs à Marseille. Ce qui semble naturel pour certains, mais aberrant et impensable pour d'autres. "La première chose qui me vient à l'esprit, c'est le manque d'éducation et de civisme. Puis ça contribue vraiment à la pollution globale", témoigne une habitante. Sur la plage, les mégots finissent parfois enfouis dans le sable ou pire reportés par la mer. "On sait bien qu'il y a les plastiques et tous les déchets qui se retrouvent en mer. Donc, c'est une catastrophe", confie une autre. Pour endiguer le phénomène, Abdes Bengorine et son association Recyclop livrent depuis six ans des cendriers aux communes de la Côte Bleue. Les mégots recueillis auprès de ces dernières, mais aussi des entreprises et des bars, sont ensuite stockés dans un endroit dédié. Ils vont être recyclés en électricité. Recyclop traitera dix millions de mégots en 2021.