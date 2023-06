Le fléau des rodéos sauvages

Un mois et demi après leur accident, Océane Debuisson a encore du mal à marcher correctement. Rohan Bédouret, lui, a dû mettre sa vie professionnelle à l'arrêt. Deux avenirs brisés lors d'un rodéo sauvage. Les images de cette nuit du 14 avril sont encore douloureuses à regarder pour eux. Passionnés de voiture, ils étaient venus assister à une course illégale. Cette nuit-là, à Bordeaux (Gironde), sur une route ouverte à la circulation non sécurisée, un chauffard percute la foule. Au total, six personnes sont blessées. Le conducteur s'enfuit. Les victimes attendent aujourd'hui des réponses du procès. Le chauffeur, lui, dément formellement toute préméditation. C'est un homme de 32 ans, sans casier judiciaire. Il n'avait consommé ni alcool ni stupéfiant et risque sept ans de prison. Depuis ce rodéo, 170 opérations de police ont été organisées à Bordeaux. Un fléau qui touche de nombreuses villes françaises. À Ternay, en région lyonnaise, bloquer les routes avec des rochers anti-rodéos semble être une bonne solution. TF1 | Reportage M. Bajac, B. Guénais, E. Braem