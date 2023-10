Le fléau des vols de cartes SIM dans les ascenseurs

C'est une habitude dont ce couple se serait bien passé. L'ascenseur de leur immeuble est en panne pour la deuxième fois en deux mois. Il faut prendre les escaliers. La faute à des vols répétitifs de carte SIM dans l'ascenseur. Cette carte permet d'appeler l'assistance en cas de problème. Par sécurité, sans elle, l'ascenseur n'a plus l'autorisation de fonctionner. Et cela commence à agacer les propriétaires. Sur ces images de caméra de surveillance, après avoir utilisé l'ascenseur, un homme quitte l'immeuble en se cachant le visage. L'équipement est ensuite hors service. La réparation a un coût : plus de 1 500 euros par intervention. Malgré l'assurance, les copropriétaires vont devoir y contribuer. Ces cartes SIM sont les mêmes que dans les téléphones. Elles servent ensuite à envoyer de faux SMS, comme ici pour tenter de récupérer de l'argent. Ce syndic a dû faire intervenir des techniciens dans une vingtaine d'immeubles cette année. Une solution envisagée serait de renforcer la sécurité dans les halls. La facture serait alors de plus de 4 000 euros par immeuble. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Coulon, L. Lemaitre