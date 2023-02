Le flop du nouveau timbre rouge

Elle devait remplacer le traditionnel timbre rouge. Sa version électronique, personne ne la connaît. Un mois et demi après ses débuts, la lettre rouge électronique peine à trouver sa place dans votre quotidien. Pourtant, au moment de son lancement, la Poste nous promettait qu'elle allait nous simplifier la vie. "Nous allons prendre en photo votre lettre. Cette lettre sera matérialisée dans une belle enveloppe et distribuée le lendemain", explique Anouck Havemann, responsable espace commercial à la Poste. À 1,49 euro pour envoyer un courrier par Internet, cette nouveauté n'a pas l'air de vous convaincre. Nous avons voulu tester. Rédaction de notre lettre, adresse du destinataire, choix de la couleur d'impression et paiement... Pour un simple envoi, il nous aura fallu pas moins de 20 clics et la création d'un compte client. Ce n'est pas aussi rapide qu'un e-mail, mais notre destinataire recevra notre courrier dans une enveloppe le lendemain. Avec seulement 3 500 utilisations chaque jour, la lettre rouge électronique n'est pas rentable. Il faudrait au minimum 5 000 envois quotidiens pour que la Poste maintienne ce service. TF1 | Reportage É. Payró, W. Wuillemin