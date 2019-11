Le foie gras banni à New York en 2022 : les réactions dans le Gers

Le foie gras est banni en Californie depuis une quinzaine d'années. Le 30 octobre 2019, New York a également voté l'interdiction de la vente de ce produit à partir de 2022. Prise sous la pression des associations de la défense des droits des animaux, cette décision a suscité l'émoi dans le Gers. En effet, elle a été considérée comme une discrimination. La mesure est attaquée en justice par les producteurs américains, avec le soutien des Gersois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/10/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 octobre 2019 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.