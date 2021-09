Le foot au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, une bonne idée ?

Une caresse sur le cuir, une impulsion et le ballon s'envole. À Marseille, le football, c'est avant tout une passion. Mais on n'a pas besoin d'être dans un grand stade ou d'assister à un grand match pour voir la magie opérer. Le foot, c'est aussi du partage. "Pas de religion ni de couleur de peau, tout le monde joue au foot. Autour d'un ballon, on se trouve toujours avec des amis. Un ballon, ça rassemble", confie un amateur. Mais alors faut-il inscrire le foot au patrimoine culturel immatériel de l'humanité ? À Marseille, la réponse semble plutôt évidente. "C'est sacré comme Notre-Dame de la Garde" ; "Le foot, c'est fort, c'est immense", lancent certains. Ce n'est pas toujours facile de trouver les mots pour décrire cet amour du ballon. L'inscrire à l'Unesco permettrait de protéger l'esprit du football, de faire en sorte que cela reste un jeu, accessible à tous. Le football est un sport populaire, celui qui compte le plus grand nombre de licenciés dans l'Hexagone. À Marseille, la flamme se déclare surtout avec les pieds.