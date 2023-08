Le fort coup de vent fait des victimes

A Ouessant (Finistère), c'est l'une des plages préférées des touristes et des habitants. Mercredi, une femme de 57 ans s'y est noyée alors qu'elle se baignait avec ses deux fils. Les vagues étaient hautes, poussées par le vent. "C'était très dangereux", confie une femme. La victime connaissait bien les lieux. Originaire de la région, elle venait tous les ans ici. Mais d'après les témoins, elle se serait laissé surprendre. Les secours sauveront ses deux enfants, mais n'arriveront pas à réanimer la femme. Mercredi, des côtes de la mer du Nord à l'Atlantique, les vagues pouvaient faire jusqu'à neuf mètres. Les sauveteurs ont dû mener des dizaines d'interventions en mer. En Bretagne, une femme et son enfant, partis faire du paddle, ont été récupérés par hélicoptère après une demi-heure à la dérive. Plus loin du rivage, le danger ne s'éloignait pas pour autant. Dans une petite commune de Charente-Maritime, un enfant a été gravement blessé. Dans le parc de la maison de famille, le petit jouait sur son vélo quand un arbre est tombé et l'a écrasé. Le vent soufflait à 60 km/h. Ce jeudi matin, l'enfant de dix ans est toujours à l'hôpital, entre la vie et la mort. TF1 | Reportage F. Litzler, L. Cloix, C. Ebrel