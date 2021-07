Le fort de Brégançon, histoire d'une résidence présidentielle

Mais que fait donc le chef de l'Etat pendant ses congés d'été au fort de Brégançon ? "Brégançon est un lieu de silence et de réflexion", avait déclaré Valéry Giscard d'Estaing. Une réflexion au calme, sans oublier de se montrer un peu. Chaque apparition en public est une image qui marque, celle du couple Pompidou, détendu devant les caméras, ou encore celle de Jacques Chirac, accueilli en rockstar à la sortie de la messe. Mais dans ce fort, Jacques Chirac disait s'ennuyer. Le Général de Gaulle, lui, y a passé une seule nuit, et une mauvaise, au milieu des moustiques et dans un lit trop petit pour lui. Ironie de l'histoire, c'est lui qui a fait de Brégançon une résidence présidentielle. En plus d'un lieu de repos, le fort est également un lieu de diplomatie. François Mitterrand y a par exemple parlé Guerre froide sous le soleil avec le chancelier Helmut Kohl en 1985. Nicolas Sarkozy, lui, y convoque ses ministres pour parler croissance et déficit. Peut-être une manière de montrer aux Français qu'ils n'arrêtent jamais totalement de travailler.