Le foudre oublié de Chigny-les-Roses

Dans le village, c'est un trésor bien gardé. Pas question de filmer la maison qui l'abrite. Nous l'avons promis à Annie Vattel, une amie des propriétaires. C'était la condition pour voir le tonneau géant. La bête, comme elle l'appelle, c'est ce foudre de trois mètres de hauteur, capable de contenir l'équivalent de 27 000 bouteilles de vin. Le tonneau dormirait dans ce sellier depuis 1850. Pourtant, aucun villageois n'était au courant de son existence. Ils ne l'ont découvert qu'à la mort de l'ancienne propriétaire en 2020. "On ne savait jamais rien d'eux, chez eux. On ne rentrait toujours que dans une pièce et on ne connaissait rien d'autre", raconte Annie. Depuis sa découverte, il attire des experts du pays entier. Tous sont catégoriques, ce tonneau est unique. Il vaudrait aujourd'hui plus de 30 000 euros. C'est un trésor que les héritiers de l'ancienne propriétaire ont décidé de léguer à la commune. Si les habitants s'en réjouissent, le travail ne fait que commencer pour le maire. Son projet, exposer le tonneau dans le village pour attirer des touristes. Mais il faut d'abord le démonter pour le sortir de la maison et le rénover. Pour cela, 100 000 euros sont nécessaires, une somme trop importante pour une commune de 500 habitants. Elle lance donc un appel aux dons. Objectif de la mairie, récolter les fonds avant l'été. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Moutot