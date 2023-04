Le four à pain ambulant

Sur les routes des Vosges, ce fournil ambulant passe inaperçu. Plusieurs fois par semaine, Piotr Bazin s’installe dans les villages qui n’ont plus de boulangeries. Ici, il est la dernière solution pour les clients qui veulent du pain frais. Grâce à lui, plus besoin de faire des kilomètres en voiture. Au petit matin, avant leur tournée, Piotr et sa compagne cuisent leur pain au feu de bois. Peu de boulangers travaillent avec un si beau panorama. Façonner la pâte dans le camion n’est pas toujours facile pour sa femme. C'est une pâte au levain, recette traditionnelle, qu’elle tient à proposer à ses clients. Dès le départ, le couple a décidé d’être boulanger ambulant, plutôt qu’une boutique traditionnelle fixe. Ils préfèrent livrer, c’est plus utile pour les autres et plus rapide aussi. La dernière fournée est cuite sur la route. La cheminée fumante prouve que le pain continue sa cuisson. À peine arrivé, sortie du four, il est encore tout chaud. TF1 | Reportage G. Gruber, V. Ruckly