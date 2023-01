Le fournil pas comme les autres

Dans sa boulangerie en plein air, il fait moins de trois degrés ce vendredi matin. La pâte ne lève pas et le four a du mal à chauffer. Malgré ces difficultés hivernales, Yoann garde son sens de l'humour. Pendant sept ans, il tenait une boulangerie classique avec sa femme. Au total, ils faisaient 120 heures de travail par semaine. Épuisés, ils ont tout vendu et se sont installés au bord de la route pour retrouver une vie normale. "Pour avoir un équilibre de vie, ça n'a pas de prix" ; "La vie familiale, c'est important". C'est une chance aussi pour les habitants du village, car ils n'avaient jamais eu de boulangerie. Pour acheter du pain, il faut parfois attendre un petit peu, mais le goût est incomparable. L'autre avantage de ce type de cuisson c'est qu'il n'est quasiment pas touché par l'augmentation des prix de l'énergie. Cependant, il se sent solidaire de ses collègues. En effet, il n'est pas menacé de fermeture. Sans employé et en travaillant près de 80 heures par semaine, Yoann a trouvé son équilibre sur le bord de cette route. TF1 | Reportage Y. Chambon, F. Resbeut