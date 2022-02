Le « franglais » envahit notre quotidien

Aujourd'hui à Paris, on ne déjeune plus, mais on "lunch". On récupère sa nourriture en "take away" ou en "click and collect". L'anglais a envahi la restauration. L'anglais a envahi la restauration, mais pas que. On achète aussi les cosmétiques au rayon Skincare Hub. Tous ces mots existent tous en français, mais ils sont tous en anglais. Les touristes, eux, n'y voient pas de problèmes. Si les anciens trouvent dommage, cette déferlante de la langue anglaise, certains jeunes y voient un avantage. Alors adieu les courses à la supérette et hello le shopping au drugstore, au City ou à l'Express. Cette prolifération ne se limite pas aux grandes villes. Le département de la Sarthe joue ainsi sur les mots avec son slogan "Sarthe me up". Maubeuge, elle, se veut une Creative Cities. Si le linguiste Jean Pruvost rappelle que les deux langues se nourrissent l'une et l'autre depuis des siècles, il s'inquiète néanmoins d'une percée actuellement massive de l'anglais. TF1 | Reportage F. Litzler, F. Couturon