Le froid, c'est bon pour la santé

Vous le sentez à chaque respiration, ce mardi matin, le fond de l'air est frais. En Lorraine, nous sommes nombreux à aimer ça. Les températures basses stimulent la circulation sanguine. Une habitante nous explique : "Ça rajeunit le froid, ça raffermit". Par temps froid, marcher nous fait dépenser autant d'énergie que courir à petite allure. L'autre avantage, le froid est un antidouleur naturel, vous aurez moins de crampes et de tendinite. Attention, l'hiver n'est pas complètement bénéfique. En pharmacie, on vous dira que les virus circulent plus. En ce moment, nous sommes davantage à l'intérieur, les uns sur les autres. Avec les températures négatives, le corps brûle plus de graisse pour se réchauffer. C'est le moment d'être gourmand. Un marchand nous raconte : "De toute façon, on ne vend que des produits gras, ça réchauffe les cœurs, ça fait du bien". Avec ce froid, soignez aussi l'hydratation. En ce moment, la peau a particulièrement besoin d'être bichonnée. TF1 | Reportage G. Gruber, C. Hanesse