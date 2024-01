Le froid, c'est bon pour nos fruits et légumes !

Les sols sont gelés en profondeur. Et entre des plaques de glace, des légumes d'hiver, encore en plein champ. Cela peut paraître surprenant, mais pour ce maraîcher, les températures actuelles largement négatives sont une très bonne chose. Régénération des sols et des insectes ravageurs moins nombreux au printemps. Mais surtout des légumes plus savoureux grâce au froid. Avec moins sept degrés au thermomètre, ces choux de Bruxelles, par exemple, auront un bien meilleur goût dans l'assiette. Même constat pour ces plants de fraise laissés dans des champs gelés. Des saisons bien marquées avec un hiver rigoureux sont en général bénéfiques pour les futures récoltes. Choux, carottes, poireaux, ces légumes d'hiver ayant poussé en profitant de vraie saison ont souvent plus de goût. Côté consommateurs, la différence se remarque au niveau de la saveur, mais aussi des prix. Un froid hivernal, synonyme de repos mérité pour les légumes, les arbres fruitiers ou les vignes. Une semaine glaciale pour les consommateurs, mais bénéfiques pour les végétaux. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Susselin