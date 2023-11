Le froid est-il responsable de nos rhumes ?

Des températures en baisse, un temps plus humide... voici les conditions idéales pour attraper un rhume. Nez bouché, éternuements, et même de la fièvre, difficile parfois de s'en défaire. Pour éviter de s'enrhumer, le premier réflexe est toujours le même : bien s'habiller pour éviter d'avoir froid. Mais se couvrir à l'approche de l'hiver n'est malheureusement pas suffisant, car le responsable n'est pas celui qu'on croit. Confirmation avec le docteur Loïc Picou, de nombreux virus peuvent donner un rhume et circulent plus facilement en ce moment. Autre facteur qui les favorise, la période d'incubation, pouvant aller jusqu'à dix jours. S'il faut consulter en cas d'aggravation des symptômes, certains, comme sur ce marché, n'hésitent pas à renforcer leurs défenses immunitaires de manière préventive. Autres bonnes habitudes, appliquer les gestes barrières, c'est aussi simple qu'efficace. Sans oublier de mettre un masque lorsque les premiers symptômes apparaissent pour ne pas contaminer son entourage, notamment les personnes les plus fragiles. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre