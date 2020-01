Le froid piquant du lever du jour fait son retour en Alsace

En Alsace, l'hiver semble s'être installé, la nature figée sous le givre en témoigne. A Schirmeck (Bas-Rhin), on ressort l'équipement spécial Grand Nord, il a fait -5°C en matinée. Face à ce froid sec et mordant, les avis sont partagés. Si certains déplorent le changement brusque de température, d'autres se réjouissent de cette fraîcheur après plusieurs jours de beau temps. Quoi qu'il en soit, tous s'adaptent à l'arrivée du froid et aux aléas de la météo. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 22/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 22 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.