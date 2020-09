Le froid s'installe en Auvergne

A Sayat (Puy-de-Dôme), les 3 °C au réveil ne sont pas passés inaperçus. En conséquence, les habitants sortent emmitouflés. Dans les commerces et auprès des ménages, le chauffage est également actionné car en quelques jours, le thermomètre a baissé de plus de 20 °C. Côté alimentation, le temps des grillades semble bien révolu et fait place à des plats de saison comme la choucroute, le boudin ou le pot-au-feu.