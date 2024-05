Le fromage de chèvre, l'atout saveur

Un plat savoureux au fromage fondant et croustillant. Pour cette salade complète à moins de deux euros par personne, il vous faut une grande batavia, des fruits, des œufs et des miettes de pain pour la chapelure, et trois fromages de chèvre : un Selles-sur-cher bien frais, une bûche demi-affinée et un Valencay sec. C'est l'heure de passer en cuisine et de préparer notre salade. Notre cuisinière du jour, Emmanuelle Genevier, coupe la bûche en tranches très fines avant de les rouler dans une chapelure à base d'œufs et de biscottes émiettées. Le fromage peut maintenant être panné à la poêle, c'est son mode de cuisson préféré. C'est bientôt prêt, Emmanuelle peut maintenant préparer le second fromage, le Selles-sur-cher bien frais et très crémeux. Avec un emporte-pièce, elle va en faire des petites billes. La salade est presque prête, il ne manque plus que les fruits. Il est temps de dresser l'assiette. Avant d'ajouter la touche finale, notre Valençay râpé. Une salade délicieuse et équilibrée, idéale pour un bon dîner en famille. TF1 | Reportage M. Rio, C. Sebire