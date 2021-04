Le futur emménagement de George Clooney met Brignoles en émoi

George Clooney et son épouse arrivent dans le Var. Ils vont devenir les heureux propriétaires d'une bastide provençale du XVIIIème siècle avec un jardin à la française, des centaines d'oliviers et dix hectares de vignes. Ce n'est pas la première fois que des vedettes d'Hollywood s'installent dans la région, mais c'est toujours un événement. Le nouveau voisin des habitants de Brignoles s'appelle George Clooney. Le célèbre acteur américain est en train d'acquérir un domaine dans la forêt brignolaise, à l'abri des regards. Mais depuis que la nouvelle s'est répandue, des curieux viennent jeter un œil. La transaction sera actée dans les prochains jours. C'est une propriété estimée à plus de huit millions d'euros avec 170 hectares, une bastide provençale du XVIIIème, des vignes, des oliviers et un lac entre autres. Dans le centre-ville de Brignoles, les commerçantes ont hâte de le croiser. Certaines se préparent même à son arrivée. Autre précision utile : George Clooney n'arrive pas seul. Il vient se reposer avec sa femme et ses enfants.