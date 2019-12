Le gagnant du "Coup de cœur de Noël" dévoilé le 20 décembre

Les objets de décoration qui rendent Noël parfait varient selon chaque région. Cela peut être des jouets en bois pour des souvenirs d'enfance, des éclairages en masse d'habitations ou même tout un village. Pour certains, c'est aussi l'occasion de sortir des collections de Père Noël ou encore des recettes spéciales, qui allient souvent le canard et le vin. Mais Noël est surtout indissociable avec les fameuses crèches, un hommage à la transmission du patrimoine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/12/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.