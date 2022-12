Le gardien des secrets du baby-foot

Tout amateur vous le dira. Le baby-foot, ce sont des bruits caractéristiques et des coups qu'on connaît forcément, de la roulette en râteau en passant par la gamelle. Toute une ambiance de bars ou de salle de jeux dans laquelle Pascal Joulin se replonge au quotidien. C'est l'un des rares à connaître tous les secrets du baby-foot. Pascal est restaurateur, mais aussi fabricant de modèles standards en chêne massif, et même en plastique recyclé pour l'extérieur. Un travail artisanal qui va jusqu'à la personnalisation des joueurs grâce à l'impression 3D. De quoi laisser libre cours à son imagination et constituer les équipes les plus improbables, même si tous n'ont pas eu l'honneur d'être sélectionnés. Des personnages sur mesure et des couleurs tendances. Mais l'une d'entre elles est indémodable : les Bleus. Des joueurs et aussi toutes sortes de pièces détachées. Chaque mois, des centaines de colis partent à travers tout le pays depuis ce petit village de Creuse. Une adresse devenue incontournable. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre