Le gâteau basque, l'emblème de tout un territoire

Il en va du gâteau basque comme du fromage de brebis, du béret ou du piment. Cette recette est considérée comme un monument du patrimoine auquel les Basques sont très attachés. La spécificité de la pâtisserie, qui est issue de la culture paysanne, réside dans la qualité des ingrédients. À Espelette, le pâtissier, Jean-Michel, utilise du lait entier, de la vanille et du rhum pour préparer sa crème. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.