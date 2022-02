Le gâteau de crêpes à la broche, délice de l'Aveyron

Le sourire d'une Aveyronnaise, fière de son gâteau à la broche. Les ingrédients sont les mêmes que pour une pâte à crêpes : des œufs de ferme, de la farine, du sucre et du beurre. Marie-Claude connaît la recette sur le bout des doigts. Dans le Ségala, le gâteau à la broche est une institution. À 83 ans, Marie-Claude Rigal aime désormais le cuisiner en famille. Le moule est déposé près du feu. La préparation s'accroche dessus. Sous ce hangar agricole, mère et fille se relayent, il faut continuellement verser de la pâte. Gérard va ainsi tourner pendant plus d'une heure, et c'est Marie-Claude qui donne la cadence. Notre Aveyronnaise est exigeante. Autour du feu, des voisins et des amis sont venus partager cet événement. Une fois les pics formés et le gâteau bien doré, la cuisson s'achève. Puis vient le délicat moment du démoulage. Marie-Claude est toujours aux commandes. Ce dessert est originaire de Russie. Des soldats de Napoléon auraient rapporté la recette en Aveyron et dans les Hautes-Pyrénées. Ce gâteau de cérémonie est préparé pour les mariages, les anniversaires, mais dans l'Aveyron, on trouve toujours une occasion de le partager. TF1 | Reportage P. Mislanghe, M. Larradet